رياضة | كرم جابر.. البلدية نادي كبير وهدفنا الصعود للممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كرم جابر.. البلدية نادي كبير وهدفنا الصعود للممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح كرم جابر المدير الفني لبلدية المحلة قلبه وتحدث في جميع الاتجاهات يستعرضها لكم الخليج 365 الرياضي خلال الحوار التالي :

بعد توليك مهمة تدريب بلدية المحلة ماهي طموحاتك مع الفريق؟

نادي بلدية المحلة نادي كبير ومكانه الطبيعي الدوري الممتاز و طموحي الشخصي يتفق مع طموح المسئولين في النادي هو ربنا يكرمنا وتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز وهذا هو الطبيعي لنادي بحجم بلدية المحلة وتحقيق إنجاز شخصي بالنسبه لي.

هل حققت فترة الإعداد أهدافها؟ ام هناك قصورسيتم تداركه الفترة المقبلة؟

لا اكيد هناك شغل وعمل آخر ولكن ما أسعدني هو إلتزام اللاعبين وروحهم العالية وإحساسهم بحجم المسئولية الملقاه على عاتقهم وإدراكهم بإسم وحجم النادي الذي يلعبون فيه وإنه نادي كبير وسيبقى كبير بهم أو بدونهم ويجب أن يستغلوا وجودهم في هذا الصرح العظيم وتحقيق إنجاز يضاف إليهم

وأكد إنه تم إنجاز مابين ٨٠٪ من فترة الإعداد وإيجاد طرق لعب جديدة تناسب إمكانيات اللاعبين وستظهر إيجابيات فترة الإعداد مع بداية المسابقة.

هل راضي عن التعاقدات التي تمت للفريق؟

أنا سعيد جدا بكل اللاعبين الذي تم التعاقد معهم حيث تم التعاقد مع ثمانية لاعبين جاءوا على المراكز الشاغرة في الفريق وليس لمجرد التدعيمات فقط ونحن تعاقدنا مع اللاعبين الأنسب لحالة الفريق وطرق اللعب الجديدة وإن الصفقات الجديدة ستكون داعم قوي وإضافة للفريق وسنري لاعبون سيندمجون داخل بوتقة الفريق بسرعة ولاعبون أخرين سيأخذون وقت ليس بالطول للاندماج في الفريق وأن جميع اللاعبين سيكون لهم دور فعال لتحقيق حلم الصعود.

ماهي المراكز التي تريد دعمها؟

مركز المهاجم هو الصداع الكبير لمعظم الأندية ويجب أن يتفهم الجميع جزئية مهمة أن هناك لاعبين تم إنتقالهم لنادي مصر للعب في الدوري الممتاز وهم شريف أشرف وعقده ينتهي بنهاية الموسم ويوجد لاعبين في نفس مركزه أحمد إبراهيم الذي لعب معظم مباريات الموسم الماضي ومحمد جمال القادم من الجزيرة المطروحي وهو لاعب مميز جدا.

ومحمد نصر مهاجم الفريق الذي كانت رغبته اللعب في الدوري الممتاز ولم يقف النادي عقبة أمامهم بل إستفاد النادي إستفادة كبيرة بجانب الاستفادة المالية سنعلن عنها قريبا وأن الفريق يملك المهاجم الصاعد عمرو عرفة وكذلك إسلام فتحي وإنضم إليهم بابا مالك ديوب المهاجم السنغالي وسينضم أيضا في القريب مهاجم مفأجاة وطالما الفريق يريد المنافسة يجب أن يضم مهاجمين على مستوى عالي وهذا ماحدث ومن حظي الجيد أن اللاعبين القدامى على مستوى متميز من الفنيات وتحمل المسئولية مما سيسهل الكثير في الفترة القادمة.

وجود كثير من اللاعبين المميزين في الفريق هل هو عامل إيجابي ام سيمثل ضغوط كبيرة عليك؟

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اولا كل ماكان اللاعبين الموجودين في الفريق مستواهم الفني متقارب هذا شئ إيجابي في العمل وسيخلق منافسة داخلية بين اللاعبين قبل المنافسة الخارجية مع منافسينا. ووجود لاعبين في كل مركز في الفريق يجعل المناخ إيجابي وأن يخرج كل لاعب أقصى مالديه وتكون الفرصة اكبر لي في الإختيار ويجب على اللاعبين أن يعتبروا أنفسهم رقم واحد في الفريق لاني لا أعترف بالاعب رقم اثنين.

هل كانت هناك مجازفة في خوض مباراتي الإسماعيلي والمصري في يومين متتاليين؟

خوض هاتين المباراتين كان عن قصد حيث خوضت مباريات مع فرق في مستوى أقل أو متقارب ولكن مباراتي الاسماعيلي والمصري كان هدفي توصيل رسالة للاعبين أن الفروق في كرة القدم متقاربة جدا ومتساوية وأنهم يلعبون في نادي كبير

وإن نتيجة المباراتين ليست محل إهتمام له ولكن إهتمامي الأكبر برؤية أخطائي لكي أعالجها ولذلك أشركت جميع اللاعبين لأنها مباريات تجريبية وليست رسمية. وأوجه شكري للجهاز الإداري للفريق الذي بذل مجهود كبير لتوفير المباريات الودية.

مارأيك في نظام المسابقة وشكل المنافسة؟

المسابقة في وجود ١٢ فريق شئ محترم جدا وظاهرة صحية وستكون المنافسة قوية على الاقل بين ٨ فرق وأن هناك فرق ستكون مفاجآة وستدخل المنافسة بقوة.

مارأيك في تحول الجماهير من النقد إلي الدعم؟

من ناحية الجماهير أنا مدرب في نادي كبير له جماهير محترمة تعشق الكيان وأنا قمت بالتدريب في أندية جماهيرية مثل الإسماعيلي وغير جماهيرية مثل بتروجت وأتقبل النقد سواء كان سلبي أو إيجابي لا أستطيع ان أحجر على رأي أحد كل ما سوف أفعله ان أعمل وأجتهد من أجل عمل شئ كبير وعظيم لنادي البلدية ولنفسي شخصيا واؤكد لجماهير النادي أنني لن أبخل بنقطة عرق من أجل إسعادهم وأطالبهم بالتكاتف والالتفاف حول الكيان ودعمه من أجل تحقيق هدفنا المشترك وهو حلم الصعود للممتاز.

مادور مجلس إدارة بلدية المحلة معك منذ توليك المهمة؟

دورهم كبيرا جدا سواء رئيس مجلس الاداره الحاج مصطفى السمولي أو المحاسب مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة الذي لايترك الفريق لحظة ويلبي جميع طلباتنا وأن النادي يوفر المناخ الجيد للجهاز واللاعبين وجاء الدور علينا للعمل كجهاز فني ولاعبين لرد ذلك بالصعود للممتاز.