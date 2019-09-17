رياضة | مدرب المنتخب يهدد استمرار محمد فضل في الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب يهدد استمرار محمد فضل في الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بالاستقالة من منصبه حال التعاقد مع حسام حسن لتدريب منتخب مصر.

وتمسك محمد فضل بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر مع معاونيه حمد إبراهيم ومصطفى كمال رغم أعضاء الجبلاية للمعاونين.

تفاصيل مفاوضات الجنايني مع حسام حسن

وحرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة على عقد جلسة مع حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة لمعرفة موقفه من تدريب منتخب مصر.

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واستطلع عمرو الجنايني شروط حسام حسن في تشكيل الجهاز المعاون والذي تمسك بوجود شقيقه إبراهيم حسن وأبدى مرونة كبيرة في باقي الأعضاء بالاتفاق مع الجبلاية على أسماء محددة دون التمسك بكامل جهاز الذي يصطحبه في أي فريق

ويؤيد الجنايني وجمال محمد علي عضوا اللجنة المؤقتة تدريب حسام حسن لمنتخب مصر بخلاف محمد فضل الذي يتمسك بتعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا لخافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد الخروج من أمم إفريقيا 2019 بالسقوط في دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف.

ويضع مجلس الجبلاية الرتوش الأخيرة للإعلان رسمياً عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة والتى ستشهد تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن من قبل عن 5 مرشحين سيتم الإعلان عن واحد من بينهم لتدريب مصر وهم : حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وجاء تأخر الإعلان عن مدرب المنتخب القادم بسبب تشكيل الجهاز الفنى بعد الاستقرار حول تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر والذى يريد أن يأتى بجهازه المعاون والمكون من حمد إبراهيم كمدرب عام ومصطفي كمال كمدرب لحراس المرمى، ويأتى التفكير داخل اتحاد الكرة حول العديد من الأسماء الأخرى للعمل داخل الجهاز المعاون.