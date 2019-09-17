رياضة | أزمة في اتحاد الكرة بسبب حكم السوبر.. والغندور يتجه لأمريكا الجنوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة في اتحاد الكرة بسبب حكم السوبر.. والغندور يتجه لأمريكا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري، إن هناك أزمة في استقدام حكام من القارة الأوروبية لإدارة مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم على ملعب برج العرب في كأس السوبر.

وأكد الغندور خلال تصريحات تليفزيونية أن اللجنة استقرت بشكل كبير على منح مهمة إدارة مباراة الزمالك لحكام من أمريكا اللاتينية بسبب صعوبة جلب حكام أوروبيين خاصة في ظل مباريات الدوريات في القارة العجوز يومي السبت والأحد.

كما أشار رئيس لجنة الحكام إلى أن مباريات الموسم الجديد ستشهد تواجد حكام مصريين باستثناء مباريات القطبين سيديرها حكام أجانب.

جمال الغندور علامة من علامات التحكيم في مصر

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يعد جمال الغندور أحد الحكام الكبار فى تاريخ الكرة المصرية والذى مثل مصر فى المحافل الدولية وقام بتحكيم أكثر من 250 مباراة بالدورى المصري وقام بتمثيل مصر فى 4 بطولات لكأس الأمم الأفريقية أدار خلالها 11 مباراة أبرزها نهائي كاس الامم عام 2002 بمالى ومباراة نصف نهائي مرتان بجنوب أفريقيا عام 1996 وبنيجيريا عام 2000 وادار افتتاح بطولة 1998 بوركينافاسو والتى توجت بها مصر.

وشارك في كأس العالم 1998 والذى أقيم فى فرنسا أدار ثلاثة مباريات اهمها مباراة الدور ربع النهائي بين البرازيل والدنمارك وشارك فى كأس العالم للقارات عام 2001 وادار مبارتان الافتتاح والدور قبل النهائي بين البرازيل وفرنسا وشارك فى كأس العالم عام 2002 وأدار ثلاثة مباريات منهامباراة الدور ربع النهائي بين كوريا وإسبانيا وقد حكم أيضا في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000 في بلجيكا وهولند.

وكان جمال الغندور قد تولى رئاسة لجنة الحكام من قبل وتحديداً فى 30 يناير 2016 ولكنه لم يستمر طويلاً وقدم إستقالته ولكن فى أغسطس 2016 قرر جمال الغندور إستقالته من المنصب.

ويذكر أن سمير محمود عثمان الحكم الدولى السابق قد تم تعيينه من قبل ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد المصري لكرة القدم السابق والذى كان قائم بأعمال رئاسة اتحاد الكرة بعد إستقالة المجلس السابق والذى كان يترأسه هانى أبوريدة.

ولم يستمر سمير عثمان سوى 19 يوم بعد تعيينه يوم 10 أغسطس الجارى حنى يتم الإستقرار من قبل اللجنة الخماسية التى يترأسها عمرو الجناينى على الإستعانة بجمال الغندور.