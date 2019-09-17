رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم في السعودية وفي الوطن العربي بالكامل، مباراة الاتحاد والهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2019، حيث أن تلك المباراة تعد من كلاسيكات الكرة السعودية، ومن المتوقع بأن تكون مباراة في مستوى عالي بين فريقين من بين الأكبر في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي.

خلال هذا التقرير، من موقع الخليج 365 الرياضي، سوف نستعرض معاكم في جولة سريعة، التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا، وذلك بحسب توقعات أغلب المحللين والمتابعين للكرة السعودية، وذلك قبل نحو ساعات قليلة من إنطلاق المباراة.

البداية ستكون مع تشكيلة صاحب الأرض والجمهور في لقاء العودة، وهو نادي الهلال السعودي، والتي جاءت تشكيلته المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أمير كردي، عبد الله الحافظ، جانج هيون سو، محمد جحفلي

خط الوسط: محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري، أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو.

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أما نادي اتحاد جدة، والذي يلعب دور الضيف في مباراة اليوم، فقد جاءت تشكيلته المتوقعة على النحو التالي:

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: عبد المحسن فلاتة، سعود عبد الصمد، زياد الصحفي، حمدان الشمراني

خط الوسط: عبد الله المالكي، عبد العزيز البيشي، خالد السميري.

خط الهجوم: رومارينهو، عبد الرحمن العبود، فيلانوفيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الاتحاد والهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم قد أنتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في مدينة جدة، وهو الأمر الذي يجعل نادي الهلال اليوم مطالب بتحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور التالي، في حين يملك نادي الاتحاد فرصتين من أجل التأهل، الأولى هي التعادل الإيجابي، والثانية هي تحقيق الفوز.