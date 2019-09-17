رياضة | برشلونة في مهمة صعبة لترويض أسود الفيستفاليا في سيجنال إيدونا بارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة في مهمة صعبة لترويض أسود الفيستفاليا في سيجنال إيدونا بارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي برشلونة الإسباني ضيفا على نظيره بورسيا دورتموند الألماني على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء في إطار المحطة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أرووبا ، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد دورتموند عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

ويلتقي بورسيا دورتموند الألماني وهم أسود الفيستفاليا على ملعب سيجنال إيدونا بارك في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت مصر ، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويرغب برشلونة في تحقيق الفوز من أجل انطلاقة قوية في دور المجموعات أو العودة بأقل الخسائر في ظل الغياب المحتمل للأرجنتيني ليونيل ميسي رغم تواجده في القائمة المسافرة إلى ألمانيا والتي أعلنها إرنيستو فالفيردي.

ويسعى ميسي للمشاركة أساسيا لكن المدرب إرنيستو فالفيردي لا يريد أن يقوم بالمغامرة في هذا اللقاء وربما يمنح البرغوت بعض الوقت في شوط المباراة الثاني.

التشكيل المتوقع لبورسيا دورتموند :

في حراسة المرمى : بوركي.

في خط الدفاع : أكانجي – أشرف حكيمي – ماتس هوميلز – جويريرو.

Advertisements

في خط الوسط : ديلاني – أكسيل فيتسل – جوليان براندت – ماركو رويس – جادون سانشو.

في خط الهجوم : باكو ألكاسير.

تشكيل برشلونة المتوقع:

في حراسة المرمى : مارك أندري تير شتيجين.

في خط الدفاع : نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمو لونجليه – جوردي ألبا.

في خط الوسط : فرينكي دي يونج – سيرجيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو.

في خط الهجوم : أنطوان جريزمان – لويس سواريز و كارليس بيريز.