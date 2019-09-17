- 1/2
- 2/2
Advertisements
الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات _ الخليج 365
تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية يبحث عنها عشاق الساحر المستديرة من الجنسين لاسيما متابعي الدوري الأوروبي فهى القناة الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية بشكل حصري.
وكانت تنقل مونديال روسيا 2018 ويتابعها عدد لاحصر له من محبي كرة القدم لتمييزها وتألقها في نقل الأحداث الرياضية والمباريات الهامة، ولأن الكثيرون لا يعرفون تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية.
تجدر الإشارة إلى أن ان ترددها قد خضع لتغيير وتعديل في الأونة الآخيرة.
القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز
النايل سات 12245 عمودي 27500
سهيل سات 1 11566 أفقي 27500
نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.