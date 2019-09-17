تعرف على تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات _ الخليج 365

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية يبحث عنها عشاق الساحر المستديرة من الجنسين لاسيما متابعي الدوري الأوروبي فهى القناة الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية بشكل حصري.



وكانت تنقل مونديال روسيا 2018 ويتابعها عدد لاحصر له من محبي كرة القدم لتمييزها وتألقها في نقل الأحداث الرياضية والمباريات الهامة، ولأن الكثيرون لا يعرفون تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية.

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تجدر الإشارة إلى أن ان ترددها قد خضع لتغيير وتعديل في الأونة الآخيرة.

القمر التردد والاستقطاب معدل الترميز

النايل سات 12245 عمودي 27500

سهيل سات 1 11566 أفقي 27500

نايل سات الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي 27500