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تعرف على تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD

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متابعات _ اليمن العربي 0 تبليغ

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تعرف على تردد قناة بي إن سبورت bein sports HD

كتب

متابعات _ الخليج 365

تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd يبحث عنها عشاق الساحر المستديرة من الجنسين لاسيما متابعي الدوري الأوروبي فهى القناة الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية بشكل حصري.

 

وكانت تنقل مونديال روسيا 2018 ويتابعها عدد لاحصر له من محبي كرة القدم لتمييزها وتألقها في نقل الأحداث الرياضية والمباريات الهامة، ولأن الكثيرون لا يعرفون تردد قناة بي إن سبورت bein sports hd الرياضية.

 

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تجدر الإشارة إلى أن ان ترددها قد خضع لتغيير وتعديل  في الأونة الآخيرة.

 

القمر            التردد والاستقطاب   معدل الترميز

 النايل سات          12245 عمودي      27500

سهيل سات 1           11566 أفقي     27500

نايل سات   الارسال dvb-s2 التعديل 8 psk 12730 تلقائي     27500

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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