شكرا لقرائتكم بعد التجديد لـ 6 لاعبين.. الاسماعيلي يغلق ملف تمديد العقود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولي النادي الاسماعيلي اغلاق ملف تمديد عقود اللاعبين بعد تجديد عقود ستة لاعبين لمدة خمسة مواسم استعدادا للموسم الجديد.

ورفض إبراهيم عثمان رئيس النادي الاسماعيلي والمشرف على قطاع الكرة فكرة تمديد عقود الثنائي باهر المحمدي وعماد حمدي بداعي استمرار عقودهم مع الدراويش لموسمين قادميين .

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وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق و محمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم .

ورحل عن الاسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.