شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة بعد الفوز على بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى، منح لاعييه راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته على الاستاد فى السابعة مساء غد الأربعاء.

ويبدأ المصرى غدا الاستعداد للمباراة الافتتاحية للمصرى بالموسم الجديد من الدورى العام والتى تجمعه بنظيره حرس الحدود والمقرر إقامتها فى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش بالسويس.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الأحد الماضى بستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.. وتقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر الجارى على ستاد السويس.