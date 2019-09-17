شكرا لقرائتكم جمال الغندور :سيتم صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان جمال الغندور قد أعلن ان هذا الموسم لن يشهد استقدام حكام اجانب الا لمباريات الأهلى والزمالك معا فقط وباقي المباريات بحكام مصريين.
ودخلت لجنة الحكام في سباق مع الزمن لاستقدام طاقم تحكيم اجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي المقرر لها الجمعة باستاذ برج العرب.
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