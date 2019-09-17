شكرا لقرائتكم جمال الغندور :سيتم صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية انه سيتم صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب في كل المسابقات قبل انطلاق مباريات الدورى.

وأضاف الغندور ان قرار اتحاد الكرة صرف كل مستحقات الحكام يأتى في ضوء التواصل المستمر والرغبة في جعل هناك دوافع وموشرات لموسم تحكيمي مختلف للحكام الذين سينالون كل الاهتمام من المنظومة.

وكان جمال الغندور قد أعلن ان هذا الموسم لن يشهد استقدام حكام اجانب الا لمباريات الأهلى والزمالك معا فقط وباقي المباريات بحكام مصريين.

ودخلت لجنة الحكام في سباق مع الزمن لاستقدام طاقم تحكيم اجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر المحلي المقرر لها الجمعة باستاذ برج العرب.