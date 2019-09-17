شكرا لقرائتكم مداولات في الأهلي لحسم بقاء أحمد فتحي .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مناقشات ومداولات كثيرة رفض مسئولو النادي الأهلى بشكل نهائي فكرة التفريط فى أحمد فتحى نجم دفاع الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، والتي يتم غلق باب القيد فيها اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن بيراميدز دخل فى مفاوضات مكثفة مع إدارة ناديه على مدار الأيام الماضية للظفر بخدمات أحمد فتحى، كما دخلت أحد الأندية الإماراتية أيضاً فى مفاوضات لضم الجوكر، وشدد المصدر أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز هو من يقود المفاوضات مع إدارة الأهلى، حيث تم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لشراء اللاعب، إلا أن إدارة الأهلى رفضت فكرة التفريط فى المدافع الدولي نظراً للحاجة لخدماته.

وأضاف المصدر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى كان له دور كبير أيضاً فى رفض رحيل أحمد فتحى، خاصة وأنه يرغب فى الاعتماد عليه بشكل أساسي، على الرغم من أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق كان لا يعتمد على الجوكر، لصالح محمد هاني الذي كان يشارك بشكل أساسي طوال الفترة الماضية.

Advertisements