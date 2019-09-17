شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى المصرى راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للحرس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق المصرى منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته على الاستاد فى السابعة مساء غد الأربعاء.

ويبدأ المصرى غدا الاستعداد للمباراة الافتتاحية للمصرى بالموسم الجديد من الدورى العام، والتى تجمعه بنظيره حرس الحدود، المقرر إقامتها فى الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد الجيش بالسويس.

وتغلب المصرى على مالندى بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين الأحد الماضى باستاد عمان بتنزانيا، وتقدم محمود وادى بالهدف الأول للمصرى، ثم أضاف الناشئ حسن على الهدف الثانى، وعاد محمود وادى لإحراز الهدف الثانى له والثالث لفريقه، واختتم نفس اللاعب مهرجان الأهداف للمصرى لتنتهى المباراة بفوز الفريق الساحلى 4 / 1.

ووضع المصرى قدما فى الدور الـ32 الثانى للكونفيدرالية الأفريقية ويتبقى فقط تحقيق أى نتيجة إيجابية أو حتى الخسارة بهدفين لضمان الصعود للدور التالى من البطولة.. وتقام مباراة الإياب يوم 27 سبتمبر الجارى على استاد السويس.

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وفى هذا الصدد كشف سمير حلبية رئيس النادى المصرى أن هناك تمسك من جانب مسئولى النادى البورسعيدى بحضور الجماهير فى مباراة الإياب بالكونفدرالية أمام ماليندى بطل زنجبار على ستاد السويس، موضحا أنه العدد سيصل إلى 20 ألف مشجع.