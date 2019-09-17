شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف مستحقات الحكام المتأخرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية أنه سيتم صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة لقضاة الملاعب فى كل المسابقات اليوم. وأضاف الغندور أن قرار اتحاد الكرة صرف كل مستحقات الحكام يأتى فى ضوء التواصل المستمر والرغبة فى خلق دوافع ومؤشرات لموسم تحكيمى مختلف للحكام الذين سينالون كل الاهتمام من المنظومة. Advertisements وكان جمال الغندور قد أعلن أن هذا الموسم لن يشهد استقدام حكام أجانب إلا لمباريات الأهلى والزمالك معا فقط، وباقى المباريات بحكام مصريين. ودخلت لجنة الحكام فى سباق مع الزمن لاستقدام طاقم تحكيم أجنبى لمباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر لها الجمعة باستاذ برج العرب.

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