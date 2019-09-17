شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض بيع أحمد فتحى لبيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مناقشات ومداولات كثيرة رفض مسئولو النادى الأهلى بشكل نهائى فكرة التفريط فى أحمد فتحى نجم دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتى يتم غلق باب القيد فيها اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن بيراميدز دخل فى مفاوضات مكثفة مع إدارة ناديه على مدار الأيام الماضية للظفر بخدمات أحمد فتحى، كما دخلت أحد الأندية الإماراتية أيضًا فى مفاوضات لضم الجوكر، وشدد المصدر على أن ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز هو من يقود المفاوضات مع إدارة الأهلى، حيث تم رصد مبلغ 20 مليون جنيه لشراء اللاعب، إلا أن إدارة الأهلى رفضت فكرة التفريط فى المدافع الدولى نظرًا للحاجة لخدماته.

وأضاف المصدر أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى كان له دور كبير أيضًا فى رفض رحيل أحمد فتحى، خاصة أنه يرغب فى الاعتماد عليه بشكل أساسي، على الرغم من أن مارتن لاسارتى المدير الفنى السابق كان لا يعتمد على الجوكر، لصالح محمد هانى الذى كان يشارك بشكل أساسى طوال الفترة الماضية.