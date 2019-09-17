شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغلق ملف تمديد العقود بعد التجديد لـ 6 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو النادي الإسماعيلي إغلاق ملف تمديد عقود اللاعبين بعد تجديد عقود ستة لاعبين لمدة خمسة مواسم استعدادا للموسم الجديد.

ورفض إبراهيم عثمان رئيس النادي الإسماعيلي والمشرف على قطاع الكرة فكرة تمديد عقود الثنائي باهر المحمدي وعماد حمدي بداعي استمرار عقودهم مع الدراويش لموسمين قادميين.

وتعاقد الإسماعيلي مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودي وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطي دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلا عن التعاقد مع العراقي همام طارق وخليل حجي نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك، بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق ومحمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.

ورحل عن الإسماعيلي كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولي للأهلي وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربي وطارق طه لبيراميدز وشكرى نجيب للمقاولون العرب وعلاء عبد العظيم على سبيل الاعارة للأوليمبى السكندرى وإعارة أيمن رجب للجونة.