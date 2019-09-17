شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأندية بالاجتماع بتذكرتى لحسم عودة الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو اتحاد الكرة من أندية الدورى الممتاز الاجتماع بمسئولي شركة تذكرتي خلال الفترة المقبلة من أجل الاتفاق على استخراج FAN ID للجماهير والاتفاق على أفضل الطرق لدخول الجماهير للمباريات استعدادًا للدوري الذى ينطلق فى 21 سبتمبر للموسم الجديد 2019 – 2020.

وكشف وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة عن أن الجماهير ستحضر مباريات الدورى الممتاز للموسم الجديد 2019 – 2020 بصورة تدريجية، مؤكدًا أن الجماهير ستحضر للمباريات عن طريق إتباع نظام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين.

تابع العطار أنه سيتم تسجيل الجماهير لبياناتهم عن طريق "تذكرتي" من أجل استخراج FAN ID للمباريات الخاصة بالدوري، لتسهيل مهمة الجماهير فى الدخول للملاعب إلى جانب سهولة الحصول على تذاكر المباريات وإلغاء بيع التذاكر فى السوق السوداء وإلغاء الطوابير الخاصة بشراء التذاكر، مضيفًا أن الأعداد فى المباريات لم يتم تحديدها بعد وسيتم التنسيق مع الجهات الأمنية فى ذلك خلال الفترة المقبلة.