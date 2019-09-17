شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يغلق ملف الصفقات الصيفية بعد انضمام الطرابلسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر إغلاق ملف الصفقات الصيفية والاكتفاء بالصفقات التي تم التعاقد معها استعدادا للموسم الجديد.

ونجح نادى الإنتاج الحربى منذ ساعات قليلة مع آخر صفقاته بعد التعاقد مع التونسى أيمن الطرابلسى لاعب خط وسط النجم الساحلى على سبيل الإعارة موسماً واحداً بنية البيع النهائي فى حالة قناعة الجهاز الفنى للفريق بقيادة مختار مختار بإمكانيات اللاعب الفنية.

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ووقع اللاعب على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق وكان أيمن الطرابلسى صاحب الـ 27 عاماً قد لعب الموسم الماضى فى صفوف الخور القطرى معاراً من النجم الساحلى.

وكان الإنتاج الحربى قد حرص على إتمام إجراءات انتقال الطرابلسى فى تكتم شديد خوفاً من فشل الصفقة ، حيث نجح خالد مهدى مدير الكرة فى التوصل لاتفاق مع مسئولى النجم الساحلى لإتمام الصفقة وأنهى إجراءات حصول اللاعب على التأشيرة ليحضر للقاهرة ويوقع العقود .

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى.