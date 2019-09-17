شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجهز القوة الضاربة لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيل خاص لرباعى الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، والمغربيين أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لتجهيزهم لمواجهة الأهلى فى السوبر.

وغاب شيكا عن مباراة جينيراسيون ولم يرافق البعثة فى السنغال لتعرضه للإجهاد، كما غاب عن اللقاء بن شرقى لتعرضه للإصابة بـ"مغص معوى" صباح يوم المباراة، فضلاً عن عدم قيد أوناجم وعاشور فى القائمة الأفريقية الأولى للفارس الأبيض، حيث يهدف ميتشو لاستعادة قوته الضاربة أمام المارد الأحمر، والعمل على تحقيق الفوز واستعاد الجماهير البيضاء بعد الإخفاق أمام بطل السنغال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، والذى سيشهد حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 آلاف للأهلى و5 آلاف للزمالك.

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