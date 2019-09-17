رياضة | موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والقنوات الناقلة في دوري أبطال آوروبا

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يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ضد باريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء والموافق 17 سبتمبر وتأتي تلك المواجهة النارية في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2019/20.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب حديقة الأمراء من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان والتي تعد أحدأقوى مباريات الجولة الأولى التي ستلعب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء.

- موعد مباراة ريال مدريد وباريس:

يستضيف ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برينس" مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

- تاريخ مواجهات الطرفين:

تقابل ريال مدريد مع باريس سان جيرمان سابقاً في 8 مواجهات حيث فاز الأبيض في 4 منها وانتصر بطل الدوري الفرنسي في مباراتين وحسم التعادل مباراتين.

وسجل نجوم ريال مدريد خلال تلك المواجهات 11 هدفاً وأحرز لاعبو باريس سان جيرمان 9 أهداف.

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وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت ريال مدريد في المجموعة الأولى رفقة بروج كلوب وباريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يفتقد خدمات عدد من نجومه لعل أبرزهم سيرخيو راموس وناتشو للإيقاف ولاعبين آخرين للإصابة مثل لوكا مودريتش وماركو أسينسيو الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويغيب عن باريس سان جيرمان بعض النجوم وأعلن النادي اليوم التقرير الطبي للثنائي الأبرز كيليان مبابي وإدينسون كافاني حيث قال: "تطور جيد، من المتوقع عودتهما بشكل تام إلى التدريبات مع المجموعة نهاية هذا الأسبوع".

- القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد:

سيتم نقل مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والمقرر إقامتها مساء الأربعاء عبر قناة بي إن سبورت 1 bein sport وسيقوم المعلق رؤوف خليف بتولي مهام التعليق على المباراة.

- مشاهدة البث المباشر:

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