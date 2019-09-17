رياضة | ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لريال مدريد قبل موقعة سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لضربة موجعة بإصابة نجمه، قبل موقعة باريس سان جيرمان الفرنسي المنتظرة ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي، أنه بعد الفحوصات الأولية التي خضع لها مارسيلو، تبين إصابته بضربة في العمود الفقري، سيغيب المدافع البرازيلي على أثرها فترة من الزمن عن صفوف الفريق، بانتظار المزيد من الفحوصات والنتائج حول هذا الأمر ".

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" لإسباني الشهير، أن الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، يعاني من إصابة ستبعده عن الملاعب لمدة 10، حتى يتمكن من العودة لصفوف فريقه مجددًا.

وتعرض مارسيلو للإصابة على مستوى الظهر والرقبة، قبل مباراة باريس سان جيرمان المرتقبة، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن الجولة الأولى من الشامبيونزليج.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل الميرنغي المباراة بمعنويات مرتفعة رغم إصابة مارسيلو، نظرًا لاستعادة نغمة الإنتصارات من جديد في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني بعدما توقفت في الجولة الثالثة بتعادل مخيب، لكن سرعان ما نجحت عناصر الميرنجي في استعادة مستواهم والظفر بنقاط المباراة الماضية لمواصلة الصراع على بطولة الدوري الإنجليزي.

"مصائب قوم عند قوم فوائد" ميندي يستغل إصابة مارسيلو

وعلى الرغم أن أصابة مارسيلو ستربك حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، إلا أنقد يضطر للدفع بفيرلاند ميندي الوافد الجديد من صفوف أولمبيك ليون، ليشارك بدلاً من مارسيلو في الموقعة المرتقبة أمام النادي الباريسي.

ومن الجدير بالذكر أن ريال مدريد يعاني في الفترة الماضية من كثرة الإصابات، التي يتعرض لها نجومه وعلى رأسهم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، الوافد الجديد لصفوف الميرنجي، قادمًا من صفوف تشيلس الإنجليزي، كما يغيب أيضًا عن صفوف الفريق كلاً من إيسكو، ولوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي، وماركو أسينسيو.