شكرا لقرائتكم ميتشو يضع برنامج تأهيلي لرباعي الزمالك قبل لقاء السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، برنامج تأهيل خاص لرباعى الفريق محمود عبد الرزاق شيكابالا وإمام عاشور، والمغربيان أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لتجهيزهم لمواجهة الأهلى فى السوبر.

وغاب شيكا عن مباراة جينيراسيون ولم يرافق البعثة فى السنغال لعدم تعرضه للاجهاد، كما غاب عن اللقاء بن شرقى لتعرضه للاصابة بـ"مغص معوى" صباح يوم المباراة، فضلاً عن عدم قيد أوناجم وعاشور فى القائمة الأفريقية الأولى للفارس الأبيض، حيث يهدف ميتشو لاستعادة قوته الضاربة أمام المارد الأحمر، والعمل على تحقيق الفوز واستعاد الجماهير البيضاء بعد الاخفاق أمام بطل السنغال.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، والذى سيشهد حضور 10 ألاف مشجع، بواقع 5 ألاف للأهلى و5 ألاف للزمالك.