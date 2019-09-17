شكرا لقرائتكم اليوم.. الاعلان عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن مسئولو اتحاد الكرة اليوم عن الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر والذى سيقود الفراعنة خلال السنوات المقبلة، خلفا لخافير أجيرى الذى رحل بعد الخروج المبكر للفراعنة من امم افريقيا 2019.

واستقر اتحاد الكرة على إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر إلى إيهاب جلال المدير الفني الحالى للمصري البورسعيدي بعد منافسة مع حسن شحاته المدير الفني الأسبق للمنتخب وصاحب الرقم القياسي فى الفوز ببطولات أمم أفريقيا لثلاث مرات متتالية وحسام حسن المدير الفنى لسموحة ، بعد موافقة غالبية الأعضاء على منح الفرصة لوجه جديد وهو إيهاب جلال ، و أيضًا رفض حسام البدرى المدير الفني الأسبق للأهلي لحصوله على فرصة تدريب منتخب مصر الأوليمبي سابقا وعدم تحقيقه نتائج جيدة وتوديع التصفيات من الدور الأول.

ويعلن مسئولو اتحاد الكرة عن الجهاز الفني للمنتخب بالكامل بعد الاستقرار على تواجد الثنائى حمد إبراهيم و كمدرب عام و مصطفي كمال كمدرب حراس ومنح اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة حرية تشكيل باقي الجهاز سواء الفني أو الإداري و الطبي ، كما اقترب طارق مصطفى وسيد معوض من الانضمام للجهاز أيضا.

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كان إيهاب جلال قال إن تدريب المنتخب الوطنى شرف كبير له، مضيفًا أن كل تركيزه حتى آخر لحظة مع الفريق البورسعيدى وعن تواجد جهازه المعاون معه حال تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب علق جلال قائلاً: "سيكون الرد فى هذا الشأن فى حالة حدوث الأمر بشكل رسمي وحال حدوثه سيظل القوام الأساسي معى".

وتابع إيهاب جلال فى تصريحات صحفية : "لا أعلم ما سيحدث فى الفترة المقبلة وليس لدى معلومة عن تعيين مدرب للمنتخب الوطنى خلال الـ48 ساعة المقبلة ولا أعلم ما سيحدث".

كما أعرب إيهاب جلال عن سعادته بالتواجد فى قيادة المصرى مع المجموعة الحالية من اللاعبين ودعم الجماهير البورسعيدية له وكان إيهاب جلال قد قاد المصرى اليوم للفوز على بطل زنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد عمان، فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ويعد مدرب المصرى البورسعيدى أبرز المرشحين لقيادة الفراعنة خلال الفترة الجارية.