مواجهة نارية بين ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.. صلاح يسعى لكتابة التاريخ

أحمد أبوعقيل

يخوض فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، اليوم الثلاثاء مواجهه أمام الفريق الإيطالي نابولي، في مستهل مشواره بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب سان باولو بإيطاليا.

ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.

مواجهات ليفربول ونابولي

بدأت لقاءات نابولى وليفربول، في دور المجموعات، ببطولتى دورى أبطال أوروبا، والدورى الأوروبى، منذ عام 2010-2011.

وواجه ليفربول نظيره نابولى، للمرة الأولى فى المحافل الأوروبية، ببطولة الدورى الأوروبى لعام 2010-2011، ضمن منافسات دور المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب على ملعب مواجهة الليلة بالتعادل السلبى، وحقق ليفربول فوزًا عريضًا في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، بفضل "هاتريك" أسطورة الفريق ستيفن جيرارد.

نتيجة مواجهتى ليفربول ونابولى فى دورى أبطال أوروبا الموسم الموسم الماضى

وخلال منافسات النسخة الماضية من دورى أبطال أوروبا، ووقع ليفربول رفقة نابولى في مجموعة واحدة، وكانت مواجهتهما متكافئة، حيث انتهت مبارة الذهاب على ملعب "سان باولو" معقل نابولى بفوز الفريق الإيطالى 1-0، وحقق ليفربول فوزًا بالنتيجة ذاتها بهدف نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح.

ويعد فريق ليفربول هو حامل اللقب، إذ نجح في تحقيق لقب النسخة الماضية من "التشامبيونزليج"، عندما هزم توتنهام في النهائي بهدفين مقابل لا شيء، كان لصلاح نصيبًا في أحدهما.

وشارك الفرعون المصري في 5 نسخ ماضية من دوري أبطال أوروبا، خاض خلالهم 4 مباريات افتتاحية، وتستعرض "الوطن سبورت" ما قدمه صلاح خلال الـ4 لقاءات.

النسخة الأخيرة

وتوج نادى ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، بلقب النسخة الأخيرة من مسابقة دوري ابطال اوروبا عقب فوزه على توتنهام فى المباراة النهائية التى جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد" مطلع يونيو الماضى.

50مباراة بدوري ابطال أوربا

خاض محمد صلاح 50 مباراة فى مسابقة دوري ابطال اوروبا بمختلف الأندية التى لعب فى صفوفها خلال مشواره الاحترافى بالقارة العجوز، بواقع 27 مباراة مع ليفربول و9 مباريات مع روما الإيطالى ومباراتين مع تشيلسي الإنجليزي و12 مباراة مع بازل السويسرى.

22 هدفًا لصلاح

وسجل محمد صلاح 22 هدفاً فى مسابقة دورى أبطال أوروبا، بواقع 16 هدفاً مع ليفربول وهدف وحيد مع روما الإيطالى، و5 أهداف مع بازل السويسرى، بينما لم يتمكن من التسجيل مع تشيلسى الإنجليزى، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

ويأمل صلاح في أن يتجنب سيناريو مباراة باريس، عندما يقابل نابولي في مباراة اليوم، كما يسعى لتكرار ما قدمه في مواجهة نابولي الأخيرة، عندما سجل هدف الفوز في شباكهم بمباراة العودة في دور المجموعات من الموسم الماضي.

ومن خلال ما تم استعراضه، فإن صلاح شارك في 4 مباريات من افتتاحيات دور المجموعات بدوري الأبطال، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما، فيما لم يخسر أبدًا، كما سجل هدفين.