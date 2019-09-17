سر غضب حسن شحاتة بعد طرح أسمه لتدريب منتخب مصر

الموجز



أعرب حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن حزنه الشديد بسبب وضعه في مقارنات مع حسام حسن وايهاب جلال المرشحين لتدريب المنتخب.

وقال حسن شحاتة في تصريحات نقلها الإعلامي كريم شحاتة عبر برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: " تدريب منتخب مصر شرف كبير وإذا تم اختياري للتواجد في هذا المكان مرة أخرى لن اتأخر عن خدمة منتخب مصر ولكن دون أن يتم وضع اسمي في مقارنات مع أي مدربين أقل مني في الخبرات".

فرضت حالة ترقب ترقب الإعلان عن اسم المدير الفني القادم لمنتخب مصر بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للفراعنة،، عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري، عقب السقوط أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد بمباراة دور الستة عشر.

وتسعى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإستقرار على اسم المدير الفنى الجديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ مبارياته الودية إستعداداً من التوقف الدولى القادم فى أكتوبر بعدما ألغى اتحاد المرة فكرة تجمع المنتخب خلال التوقف الدولى الحالي بسبب عدم وجود جهاز فنى.

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كشف سمير حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، آخر تطورات موقف إيهاب جلال المدير الفني للفريق، من البقاء في منصبه أو الرحيل لقيادة منتخب مصر.

وقال حلبية في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي هاني حتحوت: "صفحة رحيل إيهاب جلال إلى المنتخب أغقلناها تمامًا نظرًا، ولم يرد إلى النادي حتى الآن أي مخاطبات رسمية حول إيهاب جلال".

وتابع حديثه: "لم يصبح عندنا وقت من الأساس، وفي نفس الوقت لم يرد إلينا شيئًا رسميًا، ولا أريد أن يقع الفريق ويتراجع بسبب ضيق الوقت وعجزنا عن إيجاد بديل".