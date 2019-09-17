شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يغلق اليوم باب القيد الصيفى أمام أندية الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق اليوم اتحاد الكرة، باب القيد الصيفى أمام أندية الدورى الممتاز، استعدادًا للدورى الممتاز الجديد الذى ينطلق يوم السبت المقبل.

كان اتحاد الكرة فتح باب القيد المحلى يوم 29 يوليو الماضى، فيما تحدد يوم 31 يوليو، موعدًا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد استثنى الأندية المصرية من انتهاء موعد القيد الأفريقي، المقرر 30 يونيو وأمهلها شهرًا إضافيًا بناء على طلب الاتحاد المصري.

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وقرر اتحاد الكرة السماح للأندية بقيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجديد الذى ينطلق السبت المقبل.. مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار فى القائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

وحسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد.. وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال أفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل نادٍ إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.