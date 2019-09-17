شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى الزمالك من غموض مدرب الأهلى قبل مواجهة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميلوتين سريدوفيتش المُلقب بـ"ميتشو"، حالة من القلق بسبب الغموض الذى يخيم على فكر وطريقة لعب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للأهلى، قبل مباراة السوبر المحلى التى ستجمعهما فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، وسط حضور 10 آلاف مشجع بواقع "5 آلاف للأهلى و5 آلاف للزمالك".

عدم اذاعة مباراة الأهلى وكانو سبورت الغينى، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، أدى لحدوث حالة من القلق فى الزمالك، خاصة أن تلك المباراة هى الأولى للشياطين الحمر تحت قيادة السويسرى "فايلر" وعدم التمكن من مشاهدتها، وضع الجهاز الفنى للأبيض فى حيرة لعدم التمكن من قراءة عقل مدرب الأهلى، وكيفية إدارته للمباريات، أو الأسلحة التى يعتمد عليها بشكل أساسى، وهل سيكون أداؤه مائلاً للهجوم أم سيميل أكثر للدفاع.

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وقام أيمن عبد العزيز وأحمد عبد الرءوف مساعدين ميتشو، بالاستعانة ببعض اللقطات التى سجلت من مباراة الأهلى وكانو سبورت، لمشاهدة الهدفين الذين سُجلوا فى مرمى الفريق الغينى عن طريق صلاح محسن ووليد سليمان، كما أعد الثنائى تقريرًا مفصلاً عن لاعبى المارد الأحمر، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى الفريق لتعويض غموض فكر "فايلر".