الليلة.. صلاح يواجه نابولي لتجاوز "إخفاق ليفربول القديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستعيد ليفربول وعشاقه ذكريات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي حين يحل الفريق ضيفا على نابولي الإيطالي في ملعب "سان باولو"، في بداية رحلة الدفاع عن اللقب بالجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

ليفربول أقصى برشلونة من نصف النهائي وتُوج باللقب السادس في تاريخه أمام توتنهام، ولكن كانت نقطة التحول الفعلية في ختام دور المجموعات حين فاز على نابولي بهدف المصري محمد صلاح الذي قاد الفريق إلى دور الـ16.

وخاض ليفربول هذه المباراة في ديسمبر الماضي تحت ضغوط هائلة بسبب وضعه الصعب في المجموعة، ولكن دفاع الفريق بدا متماسكا كما تصدى البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى الفريق لكرة خطيرة قبل نهاية المباراة.

وكان نابولي فاز على ليفربول (1-0) في مباراة الذهاب بينهما بدور المجموعات في الموسم الماضي على ملعب "سان باولو"، حيث سقط ليفربول في فخ الهزيمة بجميع المباريات الثلاث التي خاضها خارج ملعبه بدور المجموعات.

ويعول ليفربول على خدمات الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو بعد تألقهم قبل أيام أمام نيوكاسل، من أجل تحقيق بداية قوية في البطولة الأوروبية ومحو إخفاق هجومي قديم في أرض نابولي يوم 3 أكتوبر 2018.

فاز نابولي على ملعبه بهدف لورينزو إنزيني في الدقيقة الـ90 ولم يسدد ليفربول في تلك الليلة أي كرة على مرمى نابولي، وكانت هذه المباراة هي الوحيدة في آخر 74 للريدز في المسابقة التي لم يقم خلالها بأي تسديدة على المرمى.

ويفقد ليفربول هذه المرة جهود الحارس البرازيلي أليسون بيكر حيث يواصل مرحلة العلاج من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة، كما يغيب لاعب الوسط الغيني نابي كيتا والمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي للإصابة.

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ويتحلى رفاق صلاح حاليا بكثير من الثقة بعد البداية الرائعة في الموسم الحالي والفوز في جميع المباريات الخمسة بالدوري الإنجليزي، ليوسع ليفربول الفارق إلى خمس نقاط عن أقوى منافسيه مانشستر سيتي حامل لقب بريميرليج.

بطاقة المباراة:

الحدث: دوري أبطال أوروبا.

الفريقان: نابولي وليفربول.

الملعب: سان باولو.

التوقيت: التاسعة مساءً.

القناة الناقلة: beIN SPORTS HD 1.

المعلق: عصام الشوالي.