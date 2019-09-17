رياضة | انطلاق البطولة السنوية لنادى حلوان القبلية للكاراتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق البطولة السنوية لنادى حلوان القبلية للكاراتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتحت مطلع الأسبوع الجاري، البطولة السنوية لنادى حلوان القبلية، والتى تقام كل عام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة العديد من لاعبى الكاراتية على مستوى منطقة حلوان وتهدف إلى اكتشاف المواهب القادرة على تمثيل مصر فى البطولات الدولية.

وتشير كابتن هناء راشد الحكم الدولى ومدربة أحد الفرق المشاركة إلى أهمية البطولة التى تضم لاعبين من جميع الأعمار تبدأ من سن 4 سنوات إلى 20 عاما .

وتؤكد راشد على أن البطولة السنوية لها دور مهم فى إبراز المواهب التى من الممكن ان تمد منتخب مصر باللاعبين ورسم خريطة للمشاركين فى البطولة السنوية على كيفية المشاركة فى البطولات الدولية وتحفيزهم على الإهتمام بالرياضة وخاصة لعبة الكاراتيه.