رياضة | ياسر ريان: أنا أسرع من محمد صلاح بالكرة.. وميزة لديه افتقدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر ريان: أنا أسرع من محمد صلاح بالكرة.. وميزة لديه افتقدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق، أنه يتفوق على محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، في السرعة بالكرة.

حيث قال ريان : أتفوق على محمد صلاح في السرعة بالكرة، الفارق بيننا انه يتواجد هجوميا فقط، أما انا فكنت ملتزم دفاعيا وهجوميا

وتذكر ريان احدى المباريات بالدوري أمام غزل المحله حيث مر بسرعته من لاعبي المنافس بأكملهم ووضعها بالشباك بسرعته

واتم كلماته مؤكدا انه مازال ممارسا للرياضه ومحافظا على رشاقته وعاداته القديمة.

محمد صلاح يستعد لمواجهة نابولي الايطالي مساء اليوم بدوري مجموعات الشامبيونز ليج ، فماذا يفعل صلاح أمام نابولي الإيطالي !

يعول الألماني يورجن كلوب بشكل أساسي على النجم المصري محمد صلاح كثيرًا لتحقيق الفوز علي فريق نابولي الإيطالي خلال مباراة الفريقين اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

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