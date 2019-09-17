رياضة | ميتشو يجد الطريق لخداع الأهلي في موقعة السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يجد الطريق لخداع الأهلي في موقعة السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر المدير الفنى الصربي ميتشو سريدوفيتش لنادى الزمالك فى تغيير طريقة اللعب أمام النادى الأهلى فى مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى اللقاء المقرر إقامته على ملعب برج العرب بالأسكندرية يوم الجمعه المقبل فى تمام الثامنة مساءاً، من أجل مباغتة المدير الفنى السويسري رينى فايلر الجديد للنادى الأهلى خلال اللقاء.

ويفكر ميتشو فى الدفع بالثنائي الهجومى مصطفي محمد والمتألق خلال الفترة الماضية مع نادى الزمالك والمهاجم المغربي خالد بوطيب الذى من الممكن أن يدخل التشكيل الأساسي للفريق ليلعب الزمالك بثنائي هجومي للضغط على دفاع النادى الأهلى.

وأعلن اتحاد الكرة عن حضور جماهيري فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك بحضور 10 ألاف مشجع بواقع 5 ألاف مشجع لكل فريق. Advertisements

ويذكر أن النادى الأهلى يلعب بطولة السوبر كونه بطلاً للدورى المصري موسم 2017_2018 والزمالك يلعب السوبر كونه بطلاً لبطولة كأس مصر العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق.

ويسعى ميتشو للتتويج بثانى ألقابه مع نادى الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس مصر والتى فاز بها الزمالك على بيراميدز بثلاثيه دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية بينما يسعى المدرب السويسري رينيه فايلر لتثبيت اقدامه وللظهور بشكل جيد أمام جماهير الأهلى.