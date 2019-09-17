رياضة | التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلاً على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء غدٍ الأربعاء الموافق 18 سبتمبر المقبل، ضمن إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وأكد ريال مدريد في بيان رسمي، على أنه بعد الفحوصات الأولية التي خضع لها مارسيلو، تبين إصابته بضربة في العمود الفقري، سيغيب المدافع البرازيلي على أثرها فترة من الزمن عن صفوف الفريق، بانتظار المزيد من الفحوصات والنتائج حول هذا الأمر".

وسيعاني ريال مدريد من العديد من الإصابات أمام نظيره الباريسي، أبرزها افتقاده لخدمات كلاً من إيسكو، ولوكا مودريتش، وفيدي فالفيردي، وماركو أسينسيو.

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع أن يدفع به الفرنسي زين الدين زيدان كالتالي:



في حراسة المرمى: كورتوا.

في الدفاع: ميندي، فاران، ميليتاو، كارفخال.

في خط الوسط: كاسيميرو، خاميس رودريجيز، توني كروس.

في الهجوم: جاريث بيل، وهازارد، وبنزيما. Advertisements

توقيتات مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأربعاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، والسابعة مسائًا بتوقيت جرينتش، والتامنة مساءًا بنتوقيت تونس.

ميندي بديل مارسيلو

ومن المنتظر أن يدفع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، بفيرلاند ميندي الوافد الجديد من صفوف أولمبيك ليون، ليشارك بدلاً من مارسيلو في الموقعة المرتقبة أمام النادي الباريسي.

كما تشهد التشكيلة عودة الدولي البلجيكي جاريث بيل لصفوف النادي الميرنجي، الوافد الجديد لصفوف الملكي قادمًا من البلوز تشيلسي الإنجليزي، بعد فترة غياب استمرت طويلا، بسبب تعرضه للإصابة خلال فترة الاستعداد للموسم الكروي الجديد.