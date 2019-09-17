الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يلتقي الهلال السعودي بنظيره الاتحاد في دوري ابطال اسيا، فيما يواجه برسلونة الاسباني بروسيا دورتموند الالماني ، وليفربول مع نابولي وأياكس الهولندي مع ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 19-9-2019: دوري أبطال أوروبا

19:55 انتر ميلان – إيطاليا ضد سلافيا براغ – التشيك 19:55 ليون – فرنسا ضد زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا 22:00 بوروسيا دورتموند – ألمانيا ضد برشلونة – أسبانيا 22:00 نابولي – إيطاليا ضد ليفربول – إنجلترا 22:00 ريد بول سالزبورغ – النمسا ضد كي آر سي جينك – بلجيكا 22:00 أياكس أمستردام – هولندا ضد ليل – فرنسا 22:00 تشيلسي – إنجلترا ضد فالنسيا – أسبانيا Advertisements 22:00 بنفيكا – البرتغال ضد لايبزيج – ألمانيا دوري أبطال آسيا 2019:

13:30 اوراوا ريد دياموندز – اليابان ضد شنغهاي – الصين ربع النهائي 20:00 الهلال – السعودية ضد الاتحاد – السعودية ربع النهائي كأس محمد السادس للاندية الابطال: 18:00 المحرق – البحرين ضد النادي الرياضي القسنطيني – الجزائر دور الـ 32 وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613187 مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613181 مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613177 مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/613174

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