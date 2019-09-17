الان تتابع الوحدة يُعين كارينيو بعد انفصاله عن سفيتانوفيتش والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:
أعلن الوحدة السعودي تعيين دانييل كارينيو مدرباً للفريق خلفاً للكرواتي ماريو سفيتانوفيتش.وقال النادي على تويتر: “إدارة نادي الوحدة تنهي الارتباط بالكرواتي ماريو سفيتانوفيتش مدرب الفريق بالتراضي بين الطرفين.
“قدم النادي شكره الجزيل للمدرب الكرواتي على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق وتمنت له التوفيق في المستقبل”.
وسبق لكارينيو (53 عاماً) قيادة النصر للفوز بالدوري السعودي وكأس ولي العهد موسم 2013-2014 قبل أن يقود بعد ذلك العربي القطري ومنتخب قطر دون أن يحقق نجاحاً يماثل إنجازه مع فريق العاصمة السعودية.
وتولى كارينيو لفترة فريق الشباب السعودي قبل أن يعود المدرب القادم من أوروغواي للنصر.
ويملك الوحدة، الذي انتصر على الأهلي خارج الديار 2-1 السبت الماضي، ثلاث نقاط بعد خسارته في أول جولتين بالدوري أمام الاتفاق وأبها.
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