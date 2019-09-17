الوحدة السعودي يعلن تعيين الأوروجوياني كارينيو مدربا جديدا

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الوحدة السعودي يعلن تعيين الأوروجواياني كارينيو مدربا جديدا

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

أعلن نادى الوحدة السعودي، الاثنين، عن تعاقده مع المدرب الأوروجويانى المخضرم خوسيه كارينيو، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.



ويأتى تعاقد الوحدة السعودي مع كارينيو، بعد فسخ عقد المدرب الكرواتى السابق ماريو سيتانوفيتش بالتراضى، بسبب سوء النتائج.

ويعد فريق الوحدة، التجربة الثالثة للمدرب الأوروجويانى كارينيو فى الدوري السعودي، بعدما قاد فى السابق فريقى النصر والشباب.

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ويعتبر الكرواتى ماريو سيتانوفيتش ثانى المدربين الراحلين عن الدوري السعودي، بعد مواطنه برانكو إيفانكوفيتش، الذى أقيل من تدريب فريق أهلى جدة.

وكان الوحدة قد حقق فوزه الأول فى الدوري السعودي، على حساب فريق أهلى جدة بالجولة الماضية، بنتيجة 2 – 1، ولكن هذا الفوز لم يمنع من التخلى عن خدمات المدرب الكرواتى.

ويحتل فريق الوحدة المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 3 نقاط، بينما يتصدر الهلال المسابقة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن النصر الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بعد مرور 3 جولات.