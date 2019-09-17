القنوات المجانية الناقلة لدوري ابطال اوروبا على جميع الأقمار الصناعية ومباراة برشلونة وبروسيا...

إليكم القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019/2020، ومباريات ليفربول ومباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند على الأقمار الصناعية المختلفة، حيث مع بداية الجولة الأولى لأقوى بطولة على مستوى الأندية هناك شغف كبير من محبي كرة القدم في كل مكان في العالم وانتظار بلهفه كبيرة، ومع هذا الشغف ينتظر الكثير ترددات القنوات الناقلة لدوري الأبطال على كافة الأقمار وهذا ما سنوفره لكم.

القنوات الناقلة لدوري الأبطال وعدد من المباريات المنقولة اليوم على شاشات تلك القنوات لعل أبرزها مباراة بروسيا دورتموند ضد برشلونة، المباريات ستكون هناك ثماني مباريات اليوم، مباراتان سيلعبان في تمام الساعة السابعة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، وست مباريات سيلعبون في تمام الساعة التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية، وهذا الاختلاف في المواعيد قد بدأ العمل بيه بداية من نسخة العام الماضي.

تردد القنوات الناقلة لدوري ابطال اوروبا للموسم الحالي لا يختلف كثيراً عن الموسم الماضي، حيث ان الحقوق الجديدة لدوري الأبطال لم تأتي بعد، فقنوات الموسم الماضي هي التي ستستمر في نقل المباريات الموسم الحالي، ويمكنكم إلقاء نظره عليهم بالجدول بالأسفل.

القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا