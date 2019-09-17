شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات تضع المقاولون على الطريق الصحيح فى استعادة مكانه بين الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من خطوة فعالة اتخذها مسئولو نادي المقاولون العرب خلال الأيام الماضية، أظهرت صدق نوايا ذئاب الجبل في الموسم الجديد باستعادة مكانة المقاولون بين الكبار في الدوري الجديد.

مؤتمر صحفي لتقديم الصفقات

كانت خطوة المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة الخطة الأخيرة التي اتخذها محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون و المشرف على فريق الكرة، والذي يعقد الأربعاء المقبل، بحضور عماد النحاس لحسم ملف البقاء مع المقاولون والرد على جميع الشائعات حول رحيله لتدريب المنتخب.

9 صفقات شبه مجانية

تعاقد المقاولون العرب خلال الميركاتو الصيفي مع 9 لاعبين أغلبهم جاء على سبيل الانتقال الحر باستثناء شكري نجيب مهاجم الاسماعيلي السابق ومعروف يوسف لاعب الزمالك السابق اللذان جاءا على سبيل الاعارة، وجاءت صفقات المقاولون كالتالي:

النيجيري كوفري ايبونج، معروف يوسف، محمود السيد و محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.

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استقرار فني

يعيش المقاولون العرب في حالة استقرار فني منذ الموسم الماضي الذي أنهاه ذئاب الجبل في المركز الخامس بجدول المسابقة، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس، والذي نجح في فترة وجيزة في تصحيح المسار وتعديل نتائج الفريق الذي كان في موقف صعب بعد الدور الأول.

أغنية لتحفيز اللاعبين

أطلق نادي المقاولون العرب أغنية جديدة بمناسبة قرب بدء الموسم الجديد الذي تطلق صافرته 21 سبتمبر الجاري، حيث يواجه ذئاب الجبل طلائع الجيش في المباراة الأولى، وحملت الأغنية عنوان "ذئاب الجبل يا وحوش"، وأكد المهندس محمد عادل أن الأغنية هي مجرد خطوة أولى في سلسلة الخطوات التحفيزية حيث يفكر عادل في انشاء معرض صور لنجوم الفريق وفي مقدمتهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي.

المربع الذهبي هدف الموسم

ذئاب الجبل لن يتنازلوا عن المربع الذهبي في الموسم الجديد لضمان المشاركة في البطولات العربية والأفريقية رغم صعوبة المنافسة، هذا هو الهدف الذي اتفق عليه الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس مع إدارة ذئاب الجبل في الموسم الجديد، والذي يبدأ بمواجهة طلائع الجيش.