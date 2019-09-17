عبد الرحمن عرابى أمام بطل نيوزلندا فى دور الـ16 ببطولة العالم للملاكمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الثلاثاء عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة نظيره بطل نيوزيلندا فى دور الـ16 ببطولة العالم للكبار المقامة حاليًا فى روسيا . جاء تأهل عرابى إلى دور الـ16 فى ظل تحقيقه الفوز على بطل طاجيكستان بنتيجة 4 / 1 فى دور الـ32 فى مباراة ماراثونية فى وزن 81 كجم . توجه منتخب الملاكمة إلى روسيا يوم 5 سبتمبر الجارى، حيث ترأس البعثة ماجدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة . Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم. نجح مؤخرًا عرابى فى حصد ذهبية وزن 81 كجم بدورة الألعاب الافريقية التى اختتمت بالمغرب كإعداد جيد قبل خوض منافسة بطولة العالم . واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأولمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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