شكرا لقرائتكم خبر عن صافرة ظالمة تنهي حلم «العالمي» آسيويا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) ، فلاح القحطاني (الرياض)

أنهت ضربة جزاء ظالمة حلم العالمي في مواصلة مشواره الآسيوي، بعد احتساب الحكم السريلانكي ديلان بيريرا ركلة جزاء للسد القطري قبل النهاية بـ7 دقائق ليحرز منها صاحب الأرض هدفه الثالث وينهي المباراة التي أقيمت ضمن إياب ربع نهائي دوري آسيا لصالحه (3/‏‏1).

وكانت المباراة أكبر من الحكم الذي ظهر بشخصية ضعيفة وتغاضى عن الأخطاء المتكررة من لاعبي السد ضد النجم نورالدين امرابط، لاسيما الإسباني غابي الذي ارتكب عدة أخطاء كانت كفيلة بخروجه بالبطاقة الحمراء.

وجاءت أهداف السد عن طريق: أكرم عفيف (د: 26)، حسن الهيدوس (د: 59)، بغداد بونجاح (من ركلة جزاء د: 83)، فيما أحرز هدف النصر عبدالرزاق حمدالله (د: 33).

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وسيلاقي السد في نصف النهائي الفائز من لقاء الهلال والاتحاد.

من جانبه، اتفق الحكمان الدوليان السابقان خليل جلال رئيس لجنة الحكام السابق، ومطرف القحطاني المحلل التحكيمي، على تعرض النصر لظلم تحكيمي باحتساب الحكم السريلانكي ديلان بيريرا ضربة جزاء غير صحيحة للسد القطري على مدافع النصر عبدالله مادو في الدقيقة 80، معتبرين القرار غير موفق وتسبب في خروج النصر من البطولة الآسيوية، واستغرب مطرف القحطاني عدم وجود تقنية FAR في منافسات هذه البطولة، مؤكدا أن الفار لو كان موجودا وعاد له الحكم لما احتسب ضربة الجزاء.

فيما أوضح المدرب الوطني فيصل سيف في حديث خاص لـ«الخليج 365»، أن أحد أهم أسباب خروج النصر مقارنة بمباراة الذهاب هي الأخطاء الفردية وعدم وجود تنظيم دفاعي وضغط عال للفريق بدون كرة، وقال: لو عدنا للمباراة سنجدها الأكثر أخطاء إضافة إلى عدم وجود ترابط دفاعي مما جعل خط الدفاع يتحمل ضغط المباراة كاملا، بسبب بعد خط المقدمة عن الجانب الدفاعي مما أرهق الدفاع ومحاور الفريق، كما أن جوليانو ليس في يومه للمباراة الثانية على التوالي إضافة إلى وجود حمدالله وحيدا في المقدمة وكذلك عوض خميس الذي قد يحضر مباراة ويغيب أخرى بسبب لعبه في الظهير وهذه حدود إمكانياته.