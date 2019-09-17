شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي في حضن الفيصل حتى 2022 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نصّبت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد، وذلك في اجتماعها الـ 25 الذي عقد أمس (الإثنين) في مدينة جدة.

وتمت تزكية الأمير عبدالعزيز لفترة رئاسية من 2019 حتى 2022، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، ورحب الأمير عبدالعزيز بأعضاء الجمعية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن «هذا الحضور يأتي من أجل مواصلة الاتحاد العربي لدوره الحقيقي نحو تنمية الرياضة العربية وتفعيل برامجها بما يسهم في خدمة شبابها وتطوير مستواها».

وأعرب «عن التقدير الكبير لثقة أعضاء الجمعية العمومية برئاستي للاتحاد العربي لكرة القدم، وهي ثقة تمثل مسؤولية حقيقية أتطلع من خلالها للعمل معكم والوصول إلى الأهداف المرجوة لهذا الاتحاد، مقدماً الشكر لتركي آل الشيخ على ما قدمه من جهد مثمر وعمل متميز خلال فترة رئاسته تمثلت في إطلاق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال واستمرارها هذا الموسم بمسماها الجديد؛ كأس محمد السادس للأندية الأبطال».

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وأوضح الأمير عبدالعزيز بأن «الاتحاد العربي منذ تأسيسه بقيادة الأمير فيصل بن فهد رحمه الله، يسعى لبناء منظومة رياضية متكاملة تسهم في صناعة الرياضة وتطويرها وتنميتها في الوطن العربي، إذ شهد الاتحاد على مستوى مسيرته الكثير من الجهد والعمل بقيادة رؤساء الاتحاد وأعضاء مجالس إداراتهم، وعلينا اليوم مواصلة مسيرة النجاح والعمل لمواكبة المرحلة الحالية بما تشهده من تطوير وتفعيل لواقع الرياضة بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة، وثقتي كبيرة في الاتحاد وأعضائه ولجانه للعمل على ذلك، فكرة القدم تظهر الحاجة الملحة إلى تنمية الفئات السنية وإعدادها بصورة تمكنها من تمثيل مشرف لبلدانها، كما أن صناعة كرة القدم باتت اليوم قادرة على توفير فرص عمل كبيرة في تخصصاتها الفنية والقانونية والتسويقية، وهو ما أتطلع شخصياً لتفعيله ونشره».

وأكد الفيصل حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز قدرات الاتحاد العربي ودعمه واستمرار مسابقاته، فكانت الداعم الحقيقي له ولبرامجه ومسابقاته، وباسم أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الاتحاد العربي لكرة القدم أرفع خالص الشكر والتقدير والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على ما حظي به الاتحاد من دعم واهتمام يؤكدان حرصهما وإيمانهما بدور الشباب والرياضيين العرب في صناعة النجاح وصقل المواهب وتعزيز القدرات وتنميتها.

في حين، قدم أعضاء الجمعية العمومية الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على استضافة المملكة للجمعية والاتحاد، وأعربوا عن إدانتهم للحادثة التي تعرضت لها مدينة بقيق، متطلعين لمزيد من النجاح لمجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم في دورته الجديدة.