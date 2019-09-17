الفيصل: تبادل الخبرات سيرفع مستوى اللعبة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها غير العادي الذي عقد مساء أمس (الإثنين) بمدينة جدة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة 2019 – 2024، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور كافة الأعضاء عدا قطر والعراق. وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام لأداء رسالته على أكمل وجه، مرحبا بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في بلدهم الثاني المملكة العربية

زكت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في اجتماعها غير العادي الذي عقد مساء أمس (الإثنين) بمدينة جدة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للاتحاد للفترة 2019 – 2024، بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية بحضور كافة الأعضاء عدا قطر والعراق. وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يجده الاتحاد العربي لكرة القدم من دعم واهتمام لأداء رسالته على أكمل وجه، مرحبا بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية ، مثمنا الجهد الذي قدمه تركي آل الشيخ الرئيس السابق للاتحاد والنجاح الكبير الذي شهدته مسابقة دوري الأبطال، مشيدا بالدور الكبير للاتحاد ومسابقاته في تعزيز روح التلاحم الرياضي العربي، ومؤكدا على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق لجان وأعضاء هذا الاتحاد من أجل تطوره واستمراريته لما فيه مصلحة رياضة كرة القدم في الوطن العربي، موضحا أن الاتحاد العربي سيهتم بكافة تفاصيل اللعبة وخلق فرص عمل لتطوير كل العاملين فيها لتقديم منتج يليق بسمعة الاتحاد، كما طالب كافة الاتحادات الأهلية بتبادل الخبرات لرفع مستوى اللعبة في عالمنا العربي لتكون المنتخبات العربية وأنديتها في نفس المستوى، كما رحب بالاستفادة من تجارب الاتحاد السعودي في ابتعاث اللاعبين للخارج ودوري المدارس الذي شهد نجاحا كبيرا في الموسم الماضي، مقدما شكره لكافة الأعضاء على ثقتهم، مؤكدا أنه سيعمل من أجل الرقي بكافة الألعاب العربية، وتأتي في مقدمتها كرة القدم.

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