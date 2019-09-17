القمة لا تـكفي اثنين

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) يترقب الجمهور الآسيوي والسعودي قمة محيط الرعب التي ستجمع الهلال بنظيره الاتحاد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا عند الساعة الثامنة مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وسط فرص متعددة لكلا الفريقين بعد أن انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة بالتعادل السلبي. ويدخل صاحب الأرض والجمهور اللقاء بفرصة الفوز ولا غيره، ويعتمد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو على طريقة (4 - 2 - 3 - 1)، ويقود الهجوم الهلالي الهداف الفرنسي غوميز ومن خلفه الثلاثي الإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو وسالم الدوسري. أما فريق الاتحاد فإنه يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي، ولم ينل الفريق في اللقاءات الثلاثة الأخيرة رضا جماهيره بعد أن تعادل سلبياً مع الهلال والعهد اللبناني ومن ثم خسر من ضمك بهدفين لهدف، ويسعى مدربه التشيلي خوسيه سييرا لكسب ثقة الجماهير مجدداً من خلال لقاء الليلة وحصد بطاقة التأهل لدور الأربعة، وهو يعتمد على طريقة (4 - 3 - 2 - 1)، بوجود البرازيلي رومارينهو في المقدمة وخلفه الثنائي التشيلي خمينيز وفيلانويفا.

يترقب الجمهور الآسيوي والسعودي قمة محيط الرعب التي ستجمع الهلال بنظيره الاتحاد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا عند الساعة الثامنة مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، وسط فرص متعددة لكلا الفريقين بعد أن انتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في جدة بالتعادل السلبي. ويدخل صاحب الأرض والجمهور اللقاء بفرصة الفوز ولا غيره، ويعتمد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو على طريقة (4 - 2 - 3 - 1)، ويقود الهجوم الهلالي الهداف الفرنسي غوميز ومن خلفه الثلاثي الإيطالي جيوفينكو والبيروفي كاريلو وسالم الدوسري. أما فريق الاتحاد فإنه يدخل اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل الإيجابي، ولم ينل الفريق في اللقاءات الثلاثة الأخيرة رضا جماهيره بعد أن تعادل سلبياً مع الهلال والعهد اللبناني ومن ثم خسر من ضمك بهدفين لهدف، ويسعى مدربه التشيلي خوسيه سييرا لكسب ثقة الجماهير مجدداً من خلال لقاء الليلة وحصد بطاقة التأهل لدور الأربعة، وهو يعتمد على طريقة (4 - 3 - 2 - 1)، بوجود البرازيلي رومارينهو في المقدمة وخلفه الثنائي التشيلي خمينيز وفيلانويفا.

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