شكرا لقرائتكم خبر عن 2000000 ريال مكافأة النمور لنصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

كثفت الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي والرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع العمل إداريا على مستوى تهيئة الفريق نفسيا للمواجهة الحاسمة أمام الفريق الهلالي الليلة، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال آسيا، إذ حرص الحائلي والكعكي والصنيع على عقد اجتماع مع المدرب سييرا ومناقشته بوضوح وشفافية بشأن تجهيزاته الفنية لمباراة الكلاسيكو، وضرورة ظهور الفريق الاتحادي بالصورة الفنية التي تسهم في تحقيق نتيجة إيجابية تكفل للعميد التأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، ووعد «الداهية» سييرا الإدارة الاتحادية بالعمل على تحقيق ذلك، من خلال وضع الأسلوب الفني المناسب، والعناصر التي تستطيع المساهمة في تحقيق الفريق للتأهل لدور الأربعة.

إلى ذلك، رصدت الإدارة الاتحادية مبلغ يتجاوز المليوني ريال مكافأة التأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية، وجدد الرئيس الاتحادي أنمار الحائلي ثقته في اللاعبين بقدرتهم على العودة ببطاقة التأهل إلى جدة.