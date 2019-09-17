شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ولاعب وسط.. من يكسب «الثانية»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يتواجه مدرب الاتحاد التشيلي لويس سييرا، والمدير الفني للهلال الروماني رازفان لوشيسكو للمرة الثانية بعد 21 يوماً من مواجهة الذهاب التي جمعتهما ضمن ذهاب دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا للأندية 2019، والتي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

ولم ينجح أي منهما في المواجهة الأولى، في حين سيلتقيان اليوم في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين.

سييرا «البروفيسور» الذي كان يلعب في خط الوسط «صانع ألعاب»، ممتع ومميز في هذا المركز حيث مثل منتخب بلاده خلال مونديال كأس العالم، وسيكون وجهاً لوجه أمام «حامي العرين» حارس المرمى مدرب الهلال الحالي لوشيسكو الشهير بـ«العبقري».

فلمن ستكون الفرحة الأولى خلال لقاء «الكلاسيكو»، هل سيواصل الاتحاد هيمنته على الهلال آسيوياً، أم يكسر نجوم «الزعيم» العقدة ويتفوقون قارياً للمرة الأولى؟