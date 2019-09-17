شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد 25000 تذكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) نفدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد أقل من ساعتين من نزولها عبر موقع «هلال تكت»، ما يعني ضمان امتلاء جنبات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بالكامل بجماهير الفريقين. وشهدت الساعات الماضية ارتفاعاً لأسعار التذاكر في السوق السوداء بعد نفادها من الموقع بصورة مضاعفة، على الرغم من ارتفاع سعر التذاكر فور نزولها في منافذ البيع. ومن المقرر أن ترفع جماهير الزعيم تيفو خاصا للفريق في المواجهة الآسيوية الليلة.

نفدت تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعد أقل من ساعتين من نزولها عبر موقع «هلال تكت»، ما يعني ضمان امتلاء جنبات ملعب جامعة الملك سعود في الرياض بالكامل بجماهير الفريقين. وشهدت الساعات الماضية ارتفاعاً لأسعار التذاكر في السوق السوداء بعد نفادها من الموقع بصورة مضاعفة، على الرغم من ارتفاع سعر التذاكر فور نزولها في منافذ البيع. ومن المقرر أن ترفع جماهير الزعيم تيفو خاصا للفريق في المواجهة الآسيوية الليلة.

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