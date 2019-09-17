شكرا لقرائتكم خبر عن غراب: مباراة حذرة.. والهلال يتفوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد لاعب الاتحاد سابقاً عبدالله غراب على صعوبة مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد آسيوياً.

وتحدث عن المباراة فنياً: «ربما لا نشاهد مستوى فنياً كبيراً نظراً لحساسية المواجهة كون الخاسر سيغادر البطولة، حيث سيسيطر الحذر على الأداء كما هو متوقع في مثل هذه المناسبات». وعن المستوى الفني للفريقين عطفاً على آخر مباراة لهما في الدوري، قال: «الفريقان لم يظهرا بالصورة الفنية المتوقعة، وقد يكون تفكير الجهاز الفني واللاعبين بمباراة اليوم سبباً رئيسياً في غياب المستوى، بالإضافة إلى إراحة الكثير من لاعبي الفريقين».

ووأوضح عن الطريقة المتوقعة للفريقين أن «البداية ستكون حذرة من الجانبين، لكن الهلال قد يهاجم مرمى الاتحاد أولاً كون المباراة على أرضه وبين جمهوره ويحتاج إلى أكثر من هدف لأن التعادل لا يخدمه، والهلال يتفوق نسبياً عن الاتحاد في جميع خطوطه لكن في مثل هذه المباريات تكون كلمة اللاعبين هي الفيصل في المباراة، فالفريق الذي يلعب بروح عالية من بداية المباراة إلى أن يطلق الحكم صافرته سيكون الأقرب للفوز، فالإصرار والعزيمة هما السر في فوز أي فريق».