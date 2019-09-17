«عاشق البطاقات»يضبط الكلاسيكو

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولي الياباني ريوجي ساتو لقيادة لقاء فريقي الهلال والاتحاد ضمن إياب الدور 8 من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ حصل حكم الساحة ساتو على الشارة الدولية عام 2007، وأدار عدداً كبيراً من المباريات خلال تصفيات كأس العالم منذ عام 2010، كما سبق له ضبط مباريات عديدة في قارة آسيا، ويتميز الياباني ريوجي بصرامته داخل المستطيل الأخضر ويشتهر بعشقه للبطاقات الملونة، إذ أشهر 244 كرتاً أصفر، و12 أحمر.

كلف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدولي الياباني ريوجي ساتو لقيادة لقاء فريقي الهلال والاتحاد ضمن إياب الدور 8 من بطولة دوري أبطال آسيا، إذ حصل حكم الساحة ساتو على الشارة الدولية عام 2007، وأدار عدداً كبيراً من المباريات خلال تصفيات كأس العالم منذ عام 2010، كما سبق له ضبط مباريات عديدة في قارة آسيا، ويتميز الياباني ريوجي بصرامته داخل المستطيل الأخضر ويشتهر بعشقه للبطاقات الملونة، إذ أشهر 244 كرتاً أصفر، و12 أحمر.

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