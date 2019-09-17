شكرا لقرائتكم خبر عن «الروماني» يكلف باهبري بمهمات خاصة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)يسعى النجم الهلالي هتان باهبري لمواصلة الظهور بمستويات فنية عالية، في ظل الثقة التي يحظى بها من قبل المدرب الروماني رازفان، إذ يتطلع باهبري لتقديم المهمات الفنية المطلوبة منه، خلال مواجهة الكلاسيكو أمام الاتحاد الليلة، ضمن مباريات إياب دور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال آسيا، وحرص المدرب الهلالي رازفان على إراحة باهبري ومعه بعض زملائه اللاعبين الدوليين للاستفادة من خدماتهم الفنية في المباراة الآسيوية الحاسمة، ويطمح باهبري في المساهمة مع زملائه اللاعبين لتحقيق الانتصار والتأهل لدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.
هذا ويعتبر هتان باهبري صاحب الرقم القياسي في دوري أبطال آسيا في نسخته لحالية بعد أن سجل أسرع هدف في مرمى العين الإماراتي في (الثانية 14) ضمن مباريات دور المجموعات، ويعد ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة الآسيوية.
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