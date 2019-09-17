شكرا لقرائتكم خبر عن الحماد: المواجهة صعبة والزعيم الأقرب للتأهل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المحلل الرياضي سعود الحماد بأن مواجهة الهلال مع الاتحاد اليوم في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا صعبة على الفريقين وكل منهما يطمع في الذهاب بعيدا في هذه البطولة، وغلب على لاعبي الفريقين الجانب النفسي قبل المواجهة مما سيسبب عدم تركيز داخل المستطيل الأخضر.

وأضاف: «مدربا الفريقين سوف يرميان بجميع أوراقهما من بداية اللقاء بعد نتيجتها السلبية في الذهاب بملعب الجوهرة، مؤكداً بأن عامل الأرض والجمهور يصب في مصلحة الهلال، معترفاً بأن نتائج الفريقين في الجولة الماضية في الدوري لم تكن على مستوى طموح محبي الفريقين وسوف يكون لها تأثير على مستوى الفريقين في المباراة بالرغم من تحفظ مدربي الفريقين على عدم مشاركة ركائز أساسية في الجولة الماضية من الدوري لحضورهم بشكل أفضل في هذه المواجهة آسيوياً».

وقال الحماد: «اللاعبون الأجانب في الفريقين سوف يكون لهم دور كبير في حسم مواجهة اليوم وحسب المعطيات السابقة فإن الزعيم أفضل فنياً من العميد».

واختتم حديثه بقوله: «أتمنى أن نشاهد مواجهة مثيرة بين الفريقين وسهرة كروية جميلة من الفريقين تليق بالكرة السعودية على الصعيد القاري»