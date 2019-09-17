شكرا لقرائتكم فايلر يعقد محاضرات فنيه مع اللاعبين لمناقشة تكتيكات الزمالك قبل مواجهة السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للأهلى بقيادة السويسري رينيه فايلر عدة محاضرات فنيه مع اللاعبين لشرح طريقة واسلوب لعب الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بينهما على كأس السوبر والمقرر أقامتها يوم الجمعة القادمة علي استاد برج العرب بالإسكندرية .
ويسعى الجهاز الفني للأهلي من خلال هذه التسجيلات فى وضع خطة مواجهة الزمالك والتي تركز على احكام السيطرة على منتصف الملعب وافساد عناصر الخطورة فى الفريق الأبيض، وعلى رأسهم التونسي فرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما.
ويدرس السويسري فايلر اللعب بـ3 لاعبين فى خط الوسط وهم عمرو السولية وحمدي فتحى والمالي اليو ديانج لغلق كل المساحات أمام عناصر الخطورة فى الزمالك، إلا أن اتجاهاً أخر بالدفع بثنائي فى الوسط وزيادة عدد المهاجمين لمحاولة إحراز هدف مبكر.
وكان المدير الفني للأهلي قد أوقف مران الفريق أمس أكثر من مرة لتصحيح أخطاء اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في مباراة السوبر المحلي .
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