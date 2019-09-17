شكرا لقرائتكم عبد الرحمن عرابى يواجه بطل نيوزلندا للملاكمة ببطولة العالم للكبار فى روسيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الثلاثاء عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة نظيره بطل نيوزلندا فى دور ال 16 ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا فى روسيا . جاء تأهل عرابى إلى دور ال 16 فى ظل تحقيقه الفوز على بطل طاجيكستان بنتيجة 4 / 1 فى دور ال 32 فى مباراة ماراثونية فى وزن 81 كجم . توجه منتخب الملاكمة إلى روسيا يوم 5 سبتمبر الجارى ، حيث ترأس البعثة ماجدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة . Advertisements وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم. نجح مؤخرا عرابى فى حصد ذهبية وزن 81 كجم بدورة الالعاب الافريقية التى اختتمت بالمغرب كاعداد جيد قبل خوض منافسة بطولة العالم . واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأوليمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن عرابى يواجه بطل نيوزلندا للملاكمة ببطولة العالم للكبار فى روسيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.