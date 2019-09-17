شكرا لقرائتكم عضوا خماسية اتحاد الكرة يعودان من السعودية بعد المشاركة فى عمومية الإتحاد العربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الثنائى جمال محمد على وأحمد عبد الله عضوا اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء من السعودية بعد مشاركتهما فى الجمعية العمومية للإتحاد العربى لكرة القدم.

وغادر القاهرة ظهر الأحد الماضى جمال محمد علي وأحمد عبد الله إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر في اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد العربي لكرة القدم التي عقدت أمس الاثنين لانتخاب رئيس جديد للاتحاد العربي بعد استقالة المستشار تركي آل الشيخ.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم، فوز الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل برئاسة الاتحاد العربي بالتزكية من الجمعية العمومية للاتحاد، التي اجتمعت في مدينة جدة السعودية.

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وقال الاتحاد العربي لكرة القدم فى بيان له: "تزكية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها 25 غير العادي الذى عقد بمدينة جدة".

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد العربى لكرة القدم، عقب انتهاء النسخة الأولى من البطولة العربية.